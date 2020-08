Away The Survival Series: la dura vita degli animali nel video della Gamescom

Nel corso della Gamescom 2020, gli autori di Breaking Wall pubblicano un nuovo trailer di Away The Survival Series per mostrarci delle scene di gameplay inedite e fissare la finestra di lancio su PC e PlayStation 4 di questo curioso sandbox naturalistico ad ambientazione post-apocalittica.

Il protagonista indiscusso di questo progetto è un Petauro dello Zucchero, uno scoiattolo volante costretto a imbarcarsi in una vera e propria odissea per poter fronteggiare i pericoli e i rempentini cambiamenti climatici che caratterizzano la vita delle specie naturali che, in questo futuro lontano, sono sopravvissute agli esseri umani.

Nei panni, o meglio, nella pelliccia di questa creaturina dovremo esplorare una serie di biomi per procacciarci il cibo e andare alla ricerca di un rifugio che possa offrirci un riparo dalle bestie feroci e dalle intemperie. L'impianto ludico eretto dagli sviluppatori di Away comprenderà così delle missioni da svolgere per padroneggiare le abilità del nostro alter-ego,con la possibilità di interpretare altri animali come volpi, lucertole e insetti.

L'uscita di Away The Survival Series è prevista nei primi mesi del 2021 su PC e PlayStation 4. Per saperne di più su questo titolo, vi invitiamo a leggere la nostra anteprima di Away The Survival Series a firma di Daniele D'Orefice.