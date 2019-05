Away The Survival Series includerà ecosistemi vivi, in cui correre, arrampicarsi e planare

Nel corso dell'ultimo State of Play c'è stato spazio sia per graditi ritorni, con il nuovo trailer di Final Fantasy 7 Remake, ma anche per la presentazione di alcune novità.

Tra queste ultime figura sicuramente Away: The Survival Series, intrigante titolo realizzato dagli sviluppatori di Breaking Wall, che vi hanno lavorato per circa tre anni. Il gioco sarà ambientato in un "futuro remoto", in cui la fauna del pianeta Terra è minacciata da diverse calamità naturali. All'interno di questa avventura vestiremo i panni di uno scoiattolo volante ed il nostro scopo sarà quello di trovare un rifugio sicura all'interno della natura selvaggia.

E proprio la natura di questo protagonista non convenzionale sembra aver fortemente influenzato la struttura di gioco. Ad esempio, le ridotte dimensioni dell'animale hanno spinto gli sviluppatori a dedicare particolare attenzione alla riproduzione di molti dettagli, tra cui piante, foglie e fili d'erba. Gli scenari, inoltre, permetteranno ai giocatori di sfruttare tutte le abilità del tenero petauro dello zucchero, in grado di saltare, arrampicarsi e di planare. Infine, il team evidenzia che il mondo di gioco sarà popolato di numerose altre creature animali, da prede a predatori e da piccoli insetti a grandi mammiferi. Una varietà volta a creare un ecosistema vivo, in cui gli animali interagiscono tra di loro in maniera indipendente rispetto alle avventure del nostro piccolo alter-ego videoludico.

Per farvi un'idea più dettagliata delle atmosfere che vi attendono all'interno del gioco di Breaking Wall, vi invitiamo a visionare il trailer di annuncio di Away The Survival Series, disponibile sulle pagine di Everyeye, e a dare uno sguardo alle immagini presenti in calce alla news. Cosa ne pensate?