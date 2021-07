Away The Survival Series vola su PS5 in estate: lo scoiattolo volante pronto all'avventura

Il primo annuncio di Away: The Survival Series risale ormai ad oltre tre anni fa, con la presentazione del primo trailer in occasione della primavera del 2019.

Da allora, gli autori di Breaking Walls hanno offerto sporadici aggiornamenti sullo stato dei lavori, proponendo da ultimo un trailer di Away: The Survival Series in occasione della GamesCom dello scorso anno. Ora, lo scoiattolo volante (o, meglio, il petauro dello zucchero) protagonista dell'avventura è finalmente pronto a sfrecciare su console Sony. Dalle pagine del PlayStation Blog, il team di sviluppo annuncia infatti che Away: The Survival Series entrerà a far parte del catalogo PlayStation 5 e PlayStation 4 nel corso della tarda estate 2021.

Manca al momento una data precisa, ma per ingannare l'attesa, Breaking Walls ha offerto diversi dettagli aggiuntivi sulla produzione. Titolo a traino narrativo, Away: The Survival Series vedrà protagonista uno scoiattolo volante determinato a salvare la sua famiglia, in un setting che vede moltissime specie animali minacciate da un grave pericolo. Nel lontano futuro immaginato dal team, il piccolo animale può muoversi via terra o sorvolare gli ambienti naturali, planando ed evitando gli ostacoli parte delle lussureggianti foreste. Nel corso dell'avventura, le gesta del giocatore saranno poste in evidenza da un narratore esterno, in maniera simile a quanto visto in un documentario.



Breaking Walls conferma inoltre la presenza di una ricca Modalità Fotografica in Away: The Survival Series. Interrompendo l'azione in qualsiasi momento, sarà dunque possibile muovere liberamente la telecamera e modificare molteplici parametri. Infine, il team conferma che nel corso dell'avventura i giocatori non vestiranno solamente i panni di uno scoiattolo volante, ma anche quelli di altri animali. Tra questi ultimi, sono già stati confermati una ranocchia, un coleottero, una mantide religiosa, uno scorpione, una salamandra e un ragno.



All'appello non mancheranno poi animali ostili, con i quali i giocatori dovranno cercare di avere la megli, e persino Boss Fight! Presenti poi meccaniche di caccia, con il nostro scoiattolo volante che dovrà inseguire le sue prede per riempire una essenziale barra dell'energia. Atteso anche su PS4, Away: The Survival Series offrirà il meglio di sé su PlayStation 5, con la modalità grafica avanzata Documentary Experience.