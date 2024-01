Awoved è un gioco maturo, oppure no? Spunta una curiosa valutazione dagli USA

L'Xbox Developer Direct del 18 gennaio si è aperto con una nuova presentazione di Avowed che ne ha anche confermato l'uscita su PC e Xbox Series X/S per l'autunno 2024. Ma dallo stesso trailer ricaricato poi sul canale Youtube ufficiale di Obsidian Entertainment emerge un curioso dettaglio.

Il video si apre infatti con la valutazione dell'ESRB, la famosa rating board americana, che avrebbe assegnato all'atteso Action/RPG in esclusiva Microsoft un rating E10+, rappresentante quindi un gioco rivolto a un pubblico di quasi ogni età ad eccezione dei bambini più piccoli. Tra i dettagli citati dall'ESRB troviamo "violenza leggera", "riferimenti ad alcool e tabacco" e "linguaggio lievemente volgare".

A far discutere è il fatto che Avowed sembra tutto tranne che un gioco rivolto anche ad una fascia di età attorno i 10 anni, senza dimenticare tra l'altro che i due Pillars of Eternity, ambientati nello stesso universo del nuovo titolo Obsidian, in passato hanno ricevuto un rating M dall'ESRB, assegnato alle produzioni con contenuti maturi e adatti per un pubblico dai 17 anni in su. A questo punto non è da escludere che quanto apparso nel trailer ricaricato dagli sviluppatori possa essere un errore o una sorta di placeholder in attesa della valutazione definitiva.

In attesa di maggiori chiarimenti da parte di Obsidian o di Microsoft, ricordiamo che tanti nuovi dettagli su Avowed verranno rivelati a breve, precisamente durante la prossima edizione dell'Xbox Podcast prevista per il 22 gennaio 2024.