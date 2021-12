Axie Infinity: il Metaverso NFT ispirato a Pokemon continua a crescere

Nonostante le critiche mosse a Ubisoft Quartz, il fenomeno delle tecnologie blockchain applicate all'industria videoludica continua a crescere con il successo di titoli come The Sandbox e all'altro, grande Metaverso NFT che si sta espandendo in questi ultimi mesi, ossia quello di Axie Infinity.

Sviluppato e prodotto da Sky Mavis, Axie Infinity è un titolo che sfrutta le ultime tecnologie delle blockchain per fornire agli appassionati l'opportunità di allevare delle creature digitali da poter poi rivendere come NFT sfruttando l'apposito Marketplace o la vetrina di altre piattaforme di criptovalute.

Il principio alla base del successo di Axie Infinity è però quello della progressiva evoluzione delle proprie creature e, con esso, la possibilità di ingaggiare delle sfide multiplayer da cui acquisire ulteriore esperienza per ciascun Axie allevato. Dal punto di vista strettamente ludico, il progetto trae ispirazione dai giochi di carte collezionabili e dagli strategici a turni, mentre per quanto concerne la componente visiva e grafica è impossibile non notare i forti rimandi ai Pokemon.

La formula escogitata da Sky Mavis prevede anche la rivendita di appezzamenti virtuali di un Metaverso in costante evoluzione, tramite i quali poter ampliare la propria rete di contatti di allevatori digitali e, di conseguenza, di partner commerciali per le attività legate alla cessione e all'acquisto di NFT, token non fungibili dal valore variabile in funzione del tasso di conversione in Ethereum della criptovaluta Axie. Tra i partner commerciali di Sky Mavis troviamo già diversi colossi del settore e dell'industria hi-tech come Ubisoft, Samsung, AAVE e Binance.