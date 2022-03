Axiom Verge 2: il metroidvania ha una data di lancio su Steam

Dopo aver già lanciato il suo titolo su PC tramite Epic Games Store, oltre che su console PS4 e Nintendo Switch, Thomas App si appresta a pubblicare il suo apprezzato metroidvania Axiom Verge 2 anche su Steam.

Lo sviluppatore, divenuto noto proprio grazie al capostipite della serie, ha annunciato ufficialmente che Axiom Verge 2 sarà disponibile su Steam a partire dall'11 agosto 2022, esattamente ad un anno di distanza dalla pubblicazione originale sulle altre piattaforme. Happ ha inoltre ribadito che una versione nativa per PlayStation 5 è ancora in via di sviluppo, e maggiori informazioni al riguardo arriveranno in futuro.

"Indra, la miliardaria alle spalle della multinazionale Globe 3, si dirige in Antartide per indagare sulla sparizione della figlia. Ben presto si trova, però, in un'altra realtà, infestata da macchine parassitarie che l'aiutano, ma al contempo la confondono. Chi è lei? Chi è la misteriosa persona che la provoca dall'altro capo del terminale di un computer?

Esplora un mondo alternativo simile alla Terra, pieno delle rovine di un'antica civiltà tecnologica. Hackera macchine. Combatti i mostri. Usa il tuo drone telecomandato per entrare nella Breccia, una realtà parallela, ma vincolata alla nostra e piena di pericoli. Dovrai perlustrare ogni centimetro per trovare gli oggetti nascosti e i potenziamenti che ti serviranno per sopravvivere".

