Axiom Verge 2 in azione al Future Games Show: uscita in primavera su Switch e PC

Axiom Verge 2 si mostra di nuovo al Future Games Show. Il secondo capitolo dell'intrigante serie Action/Platform in stile Metroidvania promette di dimostrarsi ancora più grande rispetto a quanto mostrato dal capostipite. Dietro lo sviluppo ancora una sola persona, Thomas Happ, che racconta alcuni dettagli della sua nuova opera.

Anzitutto, dopo aver fatto un breve riepilogo del capitolo originale uscito nel 2015, Happ spiega che le vicende di Axiom Verge 2 si svolgono prima dei fatti narrati nel primo episodio, sebbene i due titoli non saranno strettamente collegati tra loro, rendendo così il secondo capitolo giocabile e comprensibile senza necessariamente aver giocato il predecessore. Protagonista di Axiom Verge 2 è un misterioso miliardario che si muoverà in un contesto che alterna vari tipi di scenari: montagne innevate, laghi, deserti e rovine. L'impostazione ludica del gioco resta la medesima, con mappe ampie ed articolate da esplorare con attenzione in cerca di ogni segreto che nascondono, ma Happ promette un focus ancora maggiore sugli enigmi e l'esplorazione facendo affidamento sui poteri inediti del nuovo protagonista. Non mancheranno anche una nutrita schiera di nuovi nemici da affrontare.

L'autore non scende in grossi dettagli per evitare spoiler, ma saluta il pubblico con una importante conferma: il titolo sarà disponibile su Nintendo Switch e su PC (ricordiamo che Axiom Verge 2 sarà esclusiva dell'Epic Games Store) a partire da questa primavera, sebbene non abbia fornito una data ancora più dettagliata. Ma si tratta di aspettare ancora pochi mesi.