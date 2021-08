Axiom Verge 2 è 'due mondi in uno': il nuovo video svela il gameplay multidimensionale

Nel corso dell'evento mediatico organizzato da Sony per mettere in luce i titoli più interessanti della scena indie, Thomas Happ ha mostrato le abilità multidimensionali dell'eroe di Axiom Verge 2 nel nuovo video gameplay del suo metroidvania in pixel art.

Col nuovo trailer, Happ svela così Axiom Verge 2 è "due mondi in uno. Dietro la mappa del mondo superiore che ho mostrato per tutto questo tempo c'è un altro mondo, interconnesso alla Breccia in una dimensione alternativa".

Gli esploratori dell'universo sci-fi di Axiom Verge 2 potranno così visitare la Breccia e servirsi delle anomalie di questa regione dello spazio per piegarle a proprio vantaggio in battaglia o come potenziamenti per le sessioni platform.

Grazie a questa particolare meccanica ludica, gli appassionati avranno modo di scoprire i segreti più reconditi della realtà interdimensionale: solo chi riuscirà a padroneggiare le abilità più avanzate della Breccia potrà svelare i misteri celati dalle aree del mondo superiore raggiungibili solo attraverso questi percorsi.

La commercializzazione di Axiom Verge 2 è prevista più avanti nel 2021 su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Date un'occhiata al nuovo video gameplay e fateci sapere che cosa ne pensate delle abilità inedite che l'eroe della serie sarà sfoggiare in questo sequel, ma prima vi invitiamo a leggere questo nostro speciale sui migliori metroidvania.