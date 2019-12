Axiom Verge 2 sarà influenzato da Zelda, Prey, Horizon, SOTC e Tomb Raider

Parlando ai microfoni di Nintendo Enthusiast, l'autore di Axiom Verge Tom Happ ha parlato dei giochi che lo stanno ispirando nello sviluppo di Axiom Verge 2. Zelda in primis sta esercitando una grande influenza, ma anche altri titoli importanti come Prey, Horizon: Zero Dawn e Shadow of the Colossus.

Dopo l'annuncio di Axiom Verge 2 ospitato durante l'ultimo Nintendo Indie World, Tom Happ è tornato parlare del gioco rispondendo ad alcune domande di Nintendo Enthusiast. Nello specifico, l'autore di Axiom Verge si è espresso sui titoli che hanno esercitato un'importante influenza sull'ideazione del sequel.

"Credo di aver sempre digerito e assimilato i titoli che ho giocato, ricavando da essi un'importante fonte d'ispirazione nel mio lavoro. Per quanto riguarda Axiom Verge 2, posso dire che Zelda in particolare rivestirà una forte influenza. Allo stesso modo, anche il nuovo Prey di Arkane Studios è stato molto influente, così come Horizon Zero Dawn, i moderni Tomb Raider e Shadow of the Colossus." dichiara Tom Happ.

Cosa ne pensate della parole di Tom Happ? In che modo titoli come Zelda, Prey, Shadow of the Colossus, Horizon Zero Dawn e Tomb Raider possono influenzare le meccaniche metroidvania di Axiom Verge?

Nell'attesa di conoscere ulteriori dettagli in merito, ricordiamo che Axiom Verge 2 è atteso in uscita nel corso del 2020 su Nintendo Switch. Con l'occasione ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la recensione di Axiom Verge, il primo capitolo della serie.