Axiom Verge 2: il metroidvania 2D in arrivo su PC in esclusiva Epic Store

Dopo diversi mesi di silenzio, l'intrigante indie game Axiom Verge 2 torna a far parlare di sé con il nuovo trailer mostrato nel corso dell'Epic Games Showcase che si è appena concluso.

Si tratta di un'ottima occasione per tornare ad ammirare la bellezza della grafica rétro in pixel art e la dinamicità del gameplay del metroidvania in 2D che prende spunto da giochi come Prey, Zelda e Horizon Zero Dawn.

Sapevamo già che una versione Switch di Axiom Verge 2 fosse in fase di sviluppo ma il filmato, che come di consueto trovate in cima alla notizia, ha confermato che il titolo sarà pubblicato anche su PC, in esclusiva su Epic Games Store. Ad occuparsi della realizzazione del progetto, esattamente come accaduto con il primo capitolo, c'è il solo Tom Harp, che ha così voluto commentare l'accordo stretto con Epic Games:



"Ho una moglie e un figlio che dipendono da me e dal gioco", ha esordito l'autore. "Adoro poter lavorare con il mio hobby tutto il giorno, ma allo stesso tempo sono sempre consapevole della responsabilità che ho nei confronti della mia famiglia.



Non voglio entrare troppo nel dettaglio sulla natura dell'accordo che ho siglato con Epic se non per dire che sono stato in grado di smettere di stressarmi pensando a come andrà il gioco per concentrarmi finalmente sulla creazione del videogame che voglio realizzare. Sviluppare giochi può essere divertente, ma anche stressante. Con questo accordo, lo sviluppo del gioco ha iniziato a sembrare di nuovo un hobby".



E per quanto riguarda PlayStation e Xbox? Tom Harp ha specificato di essersi trovato bene sia con Sony che Microsoft in passato, e che spera di "tornare presto a parlare delle loro piattaforme". Le versioni Switch e PC, sfortunatamente, non hanno ancora ricevuto una precisa data di lancio, con il nuovo trailer che si è limitato ad un semplice "Coming Soon".