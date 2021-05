Axiom Verge 2 ritarda: il metroidvania 2D slitta alla seconda metà del 2021

Lo sviluppatore della saga sci-fi di Axiom Verge, Thomas Happ, si affaccia sulle colonne di IGN.com per annunciare il posticipo alla seconda metà del 2021 del sequel Axiom Verge 2.

Il "deus ex machina" che ha dato forma a questa proprietà intellettuale e ne gestisce in completa solitudine lo sviluppo spiega infatti che, purtroppo, non è in grado di mantenere la promessa data agli appassionati nel presentare l'ultimo video di Axiom Verge 2 durante il Future Games Show.

Il tempo di sviluppo supplementare chiesto da Happ per non dover ricorrere a crunch o affrettare la realizzazione di aspetti centrali come il gameplay e il layout dei livelli, quindi, farà slittare la finestra di commercializzazione indicativa di Axiom Verge 2 al terzo trimestre del 2021, ossia nel periodo compreso tra i mesi di luglio, agosto e settembre.

Nella speranza di ricevere al più presto ulteriori dettagli su questo titolo, accompagnati magari da qualche scena di gameplay inedita, invitiamo chi si avvicina solo adesso a questa serie a compiere un veloce ripasso con la nostra recensione di Axiom Verge, con tutte le informazioni e gli approfondimenti su Mario Marino sull'action platform ideato da Happ prendendo spunto da Castlevania e Metroid.