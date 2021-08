Axiom Verge 2 è a sorpresa disponibile da oggi! Trailer di lancio e video gameplay

In occasione del nuovo appuntamento con il Nintendo Indie World Showcase, Thomas Harp ha approfittato dell'occasione per annunciare a sorpresa l'immediata disponibilità di Axiom Verge 2, seguito del metroidvania che nel 2015 seppe sorprendere positivamente gli appassionati del genere.

Come rivela il trailer di lancio che trovate in apertura, Axiom Verge 2 è disponibile da oggi su PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch. Tramite il filmato che vi abbiamo invece riportato più in basso potete inoltre gustarvi ben 15 minuti di gameplay tratti dall'ultima fatica di Happ in cui vengono mostrati i nuovi personaggi, i nemici, poteri e abilità, nonché il mondo che potremo esplorare nel corso del tortuoso viaggio.

"Pensavi di conoscere il mondo di Axiom Verge? Ti sbagliavi. Solo Indra può attraversare questo mondo. Deve lottare per la sua vita, sfruttando i poteri delle stesse macchine microscopiche che stanno lentamente consumando la sua umanità. Vita. Aldilà. Reale. Virtuale. Sogno. Incubo. La linea è sottilissima. Questo è Axiom Verge 2. Scopri le origini dell'universo di Axiom Verge in questo attesissimo sequel. Tutto il gioco è stato creato da una sola persona, inclusa la storia, la grafica, la programmazione, la musica e il design. Simile ad Axiom Verge, ma con elementi tutti nuovi".

Il mondo di Axiom Verge 2 è costituito da due mondi separati ed il gameplay sarà di conseguenza strutturato bidimensionalmente. Prima di tuffarvi in questa nuova avventura, vi consigliamo di recuperare la nostra Recensione dell'originale Axiom Verge.