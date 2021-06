Axiom Verge 2, Thomas Happ annuncia le versioni PS5 e PS4

Lo sviluppatore Thomas Happ ha annunciato le versioni PlayStation 5 e PlayStation 4 di Axiom Verge 2, l'arcade game già precedentemente atteso nelle edizioni PC e Nintendo Switch.

Happ ha dichiarato sulle pagine del PlayStation Blog che avrebbe ritenuto ingiusto non pubblicare il suo nuovo titolo sulle piattaforme Sony, dal momento che proprio il colosso nipponico ha supportato il primo capitolo del metroidvania, quando ne intravide per prima le potenzialità.

"Correva l'anno 2014 e la mia carriera videoludica fino a quel momento era stata aveva previsto per me un ruolo secondario in studi ed editori più grandi. Hypnotix, EA, Petroglyph. A quel punto stavo realizzando il mio gioco per conto mio da tre o quattro anni e Sony decise di scommettere su di me. Hanno giocato a una build iniziale di Axiom Verge e hanno intravisto un potenziale che ad altri sarebbe potuto sfuggire, e questo ha fatto la differenza. Hanno mostrato Axiom Verge nel loro stand all'E3, hanno incluso la demo nei loro chioschi presso i principali rivenditori. Mi hanno prestato il loro megafono per raccontare al mondo il mio gioco.

Quindi, mentre stavo lavorando su Axiom Verge 2, ho sentito di doverlo sia a Sony che a tutti i primi fan di Axiom Verge e portarlo su PS4 e PS5. Non riesco a immaginare il lancio in nessun altro modo. Sono entusiasta di confermare qui e ora che la versione PS4 sarà disponibile al day one. Farò del mio meglio per preparare la versione PS5 per il lancio, ma potrebbe volerci un po' più di tempo perché voglio davvero sfruttare quel sistema di suggerimenti in-game!".

Happ ha confermato che Axiom Verge 2, che ha già subito un ritardo, vedrà la luce entro la stagione estiva di quest'anno.