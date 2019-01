Axiom Verge per PC gratis su Epic Games Store a febbraio

Nuovo gioco gratis in arrivo su Epic Games Store: dopo Subanutica, Super Meat Boy e What Remains of Edith Finch, lo store digitale della casa di Unreal e Fortnite regala Axiom Verge, scaricabile gratis a febbraio.

"In seguito a un incidente di laboratorio, uno scienziato si risveglia in un misterioso mondo alieno. È un pianeta distante, il futuro remoto o una complessa simulazione di realtà virtuale? Esplora tutti gli angoli di un mondo vasto e intricato per svelarne i segreti e scoprire qual è il tuo ruolo. Scopri tantissime armi, oggetti e abilità, ognuno con un comportamento e un utilizzo unici. Per trovarli tutti dovrai aguzzare l'ingegno. Combatti contro bizzarri costrutti biomeccanoidi, pericolosi resti di un'antica guerra, e contro i demoni del tuo stesso subconscio. Batti il gioco provocando anomalie per danneggiare i nemici e risolvere i rompicapi ambientali. Vita o oltretomba. Reale o virtuale. Sogno o incubo. È una linea sottile. È Axiom Verge."

Axiom Verge è un Metroidvania/Run n Gun in stile 8-bit che prende ispirazione da titoli come Metroid, Contra, Castlevania e in generale dai classici action game per NES. Il gioco potrà essere scaricato gratis da Epic Games Store dal 7 al 21 febbraio, una volta riscattato Axiom Verge sarà vostro per sempre e potrà essere utilizzato senza limitazioni di alcun tipo.