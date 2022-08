AYA Neo Air: la console portatile che sfida Switch e Steam Deck sbanca IndieGoGo

La sfida a Switch e Steam Deck di AYA Neo Air ha inizio: la campagna di raccolta fondi avviata dall'azienda cinese su IndieGoGo è ormai prossima a raggiungere i 650.000 euro, una somma più che sufficiente a garantirne la produzione su vasta scala, per la gioia dei patiti di mini PC 'mascherati' da console portatili.

Il crowdfunding di AYA Neo Air proseguirà su IndieGoGo ancora per altri 15 giorni ma, già adesso, ha superato del 1000% la soglia minima richiesta dall'azienda di Shenzhen per finanziarne la produzione e garantirne l'arrivo in Europa e Nord America.

Il modello Air della famiglia di console portatili AYA Neo non punta solo sulla potenza bruta da su di un rapporto qualità/prezzo concorrenziale che ne consenta la massima diffusione in un mercato in costante espansione come quello dei "PC gaming da passeggio".

L'ultimo gioiellino tecnologico della compagnia cinese vanta un display AMOLED da 5.5 pollici ed è equipaggiato con una CPU AMD Ryzen 5 5000U con grafica integrata Vega, delle specifiche che le consentono di offrire un'esperienza di gioco in Full-HD congra alle pretese dei PC gamer. Il modello base non dovrebbe superare i 400 grammi di peso. L'approccio incrementale adottato dai progettisti di AYA Neo Air si riflette nel form factor, quasi identico a quello delle precedenti console AYA Neo ma con una cura maggiore nel grip e nell'ergonomia, come pure nella disposizione del layout di tasti.

La pagina IndieGogo di AYA Neo Air ci offre anche delle importanti delucidazioni sul prezzo: il modello Lite (8GB di RAM e 128GB di memoria interna) verrà proposto a 499 dollari, mentre per le edizioni 256 (16GB di RAM e 256GB di memoria) e 512 (16GB di RAM e 512GB di memoria) il prezzo retail sarà rispettivamente di 569 e 599 dollari.