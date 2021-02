AYA NEO, nuovo video: il PC AMD Ryzen che somiglia a Switch è un mostro di potenza!

Il creatore di contenuti che gestisce il canale YouTube di ETA Prime ha condotto dei test su AYA NEO con diversi videogiochi PC per saggiare le potenzialità di questa console portatile AMD Ryzen che somiglia a Nintendo Switch.

Come testimoniato dalle precedenti prove con Cyberpunk 2077, AYA NEO è un gioiellino tecnologico equipaggiato con un processore AMD Ryzen 4500U e una componente grafica spinta da AMD Vega 8, a cui si aggiungono i 16 GB di memoria RAM DDR4, l'SSD NVMe e la batteria da 47Wh per un'autonomia dichiarata di sei ore. Non a caso, i suoi progettisti la promuovono sulla piattaforma di crowdfunding IndieGoGo come "la prima console al mondo a 7 nanometri".

Nel video che campeggia a inizio articolo, ETA Prime dedica la prima parte del suo speciale al form factor e alle specifiche tecniche di questo mini-PC ispirato a Nintendo Switch, per poi focalizzarsi sulle prestazioni di questo sistema in grado di erogare una potenza computazionale analoga a quella di un moderno computer da gioco. Basta guardare il video dello youtuber per farsi un'idea delle prestazioni ottenibili in titoli come DOOM Eternal, Fortnite, GTA 5, Forza Horizon 4, CS:GO, Street Fighter 5 e Skyrim.

Sia dal punto di vista ludico che sul fronte della multimedialità, AYA NEO comprende un pannello touchscreen da 7 pollici con risoluzione massima di 1280x800, un sistema operativo Windows 10, un jack per le cuffie, connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0, degli altoparlanti stereo e un layout di tasti mutuato dai Joy-Con di Nintendo Switch. AYA NEO non è ancora in commercio: al momento, è possibile prenotare la console a 699 dollari attraverso il crowdfunding avviato su IndieGoGo.