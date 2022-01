AYA Neo Next: analogici e trigger a prova di drifting grazie ai Sensori Hall

A margine della presentazione di AYA Neo Next al CES 2022, i progettisti della console portatile di ultima generazione confermano l'adozione dei Sensori Hall per la realizzazione di analogici e trigger a prova di drifting.

Scorrendo le schede del materiale promozionale che accompagna il reveal delle elevate specifiche tecniche di AYA Neo Next scopriamo infatti che il nuovo modello della famiglia di mini-PC portatili AYANEO sarà contraddistinto da un array di sensori "Hall Effect" deputato a gestire i movimenti degli stick analogici e dei trigger dorsali.

Il nuovo sensore sfrutta il principio scoperto dal fisico statunitense Edwin Hall e utilizza una coppia di magneti rotanti per tradurre in input di gioco la differenza di potenziale in un conduttore attraversato da una corrente elettrica. I Sensori Hall operano quindi senza produrre alcun attrito con gli altri componenti del controller, evitandone così l'usura e, di conseguenza, i falsi input segnalati da chi ha dovuto fare i conti con il Joy-Con Drift di Switch.

L'utilizzo dei Sensori Hall sui grilletti dorsali, oltretutto, dovrebbe garantire una maggiore longevità e operatività d'esercizio dei trigger di AYA Neo Next, due fattori che certamente faranno contenti tutti coloro che vorranno acquistare questo nuovo gioiello tecnologico che sarà venduto tra i 1.000 e i 1.300 dollari circa in base al modello selezionato.