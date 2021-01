AYA NEO: ci gira anche Cyberpunk 2077 sul PC Ryzen che somiglia a Switch!

Lo youtuber Taki Udon ha condotto un'interessante analisi sulle incredibili capacità videoludiche di AYA NEO, un PC portatile dal form factor ispirato a Nintendo Switch ma dalle prestazioni di un moderno computer da gioco grazie all'hardware AMD Ryzen con processo produttivo a 7 nanometri.

Descritta dai suoi stessi progettisti come "la prima console al mondo a 7nm", l'AYA NEO vanta un processore AMD Ryzen 4500U e una componente grafica spinta da AMD Vega 6. Il mini-PC che somiglia a Switch equipaggia anche 16 GB di RAM DDR4, un SSD NVMe e una batteria da 47Wh per sei ore di autonomia massima.

Sul fronte squisitamente ludico e multimediale, AYA NEO è una macchina PC Windows 10 con un layout di tasti che trae ispirazione dai Joy-Con di Nintendo Switch, un pannello touchscreen da 7 pollici con risoluzione massima di 1280x800 pixel, degli altoparlanti stereo, un jack per le cuffie, diversi ingressi USB e una connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0.

Con queste importanti specifiche, AYA NEO eroga una potenza computazionale sufficiente a garantire il raggiungimento delle specifiche di sistema consigliate dai videogiochi più moderni. Nel video che campeggia a inizio articolo, il creatore di contenuti Taki Udon fa sfoggio delle elevate prestazioni di questo PC portatile con delle dimostrazioni ingame di Cyberpunk 2077, The Witcher 3, Resident Evil 3, Assassin's Creed Odyssey, Monster Hunter World e altri titoli. Come sottolineato dai giornalisti di The Verge, AYA NEO non ha ancora raggiunto la fase di commercializzazione finale ma si può comunque prenotare a 699 dollari partecipando alla campagna di crowdfunding avviata dai suoi progettisti su Indiegogo.