Ayaka danza dirimpetto a una cascata in un cosplay di Genshin Impact da Nymphahri

L'aggiornamento 3.4 di Genshin Impact ha introdotto Alhaitham e Yaoyao, ma la star della giornata è una protagonista presente sin dal lancio ufficiale che avvenne con la versione 2.0 del free to play di MiHoYo. Per i giocatori è tempo di tornare nell'arcipelago isolato all'estremo oriente di Tevyat.

Tra fiori di ciliegio e aceri rossi, l'isola di Inazuma ospita un modello di perfezione, l'erede del Clan Kamisato, Ayaka. Protagonista di diversi capitoli della storia di gioco, in cui viene doppiata da Saori Hayami (Shinobu Kocho in Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba e Yor Forger in Spy x Family) la reputazione di Ayaka è leggendaria tra gli abitanti del luogo.

In questo cosplay di Kamisato Ayaka da Genshin Impact vediamo la ragazza dai capelli a caschetto del colore del ghiaccio nascosti da un copricapo da samurai mentre danza di fronte a una delle cascate di Inazuma.

L'interpretazione dell'artista riprende il classico outfit della protagonista, composto da un vestito tradizionale azzurro con dettagli dorati, rosa e blu che termina nella parte posteriore con un grosso fiocco blu e che viene coperto da una armatura nera. A condividere la serie di scatti che trovate in calce all'articolo è la popolare cosplayer Nymphahri. Ecco invece i primi dettagli sull'update 3.5 di Genshin Impact che introdurrà nel cast Mika e Dehya.