AYA NEO Next: la console portatile cambia processore e si presenta al CES 2022

Il CES 2022 ha fatto da palcoscenico alla presentazione della nuova AYA NEO Next, terza iterazione della console portatile il cui lancio è stato più volte posticipato. Il nuovo annuncio porta in dote il dettaglio delle specifiche tecniche tra le quali spicca una CPU diversa da quella inizialmente prevista.

L'esordio di AYA NEO Next previsto proprio per la giornata di ieri 4 gennaio è stato quindi sostituito da un annuncio del CEO dell'azienda Arthur Zhang che ha spiegato ai clienti tutte le ragioni che hanno portato alle sostanziali modifiche hardware. AYANEO Next prevedeva inizialmente l'utilizzo delle nuove CPU AMD Ryzen della serie 6000U che sono invece state sostituite dai processori AMD Ryzen 7 5800U. Il motivo di questa rivoluzione è ancora una volta dovuta alla scarsa reperibilità dei chip in questione.

Lo stesso Zhang ha infatti dichiarato: "La mia definizione di NEXT è che i giocatori possano metterci le mani il prima possibile, senza dover aspettare più di sei mesi. Le APU della serie 6000 di AMD verranno lanciate a breve e, come potete immaginare, l'effettiva disponibilità potrebbe richiedere fino alla fine dell'anno". Il CEO ha poi proseguito "La mancanza di disponibilità all'inizio dell'anno ha costretto l'azienda ad utilizzare le CPU AMD Ryzen 7 5800U per AYANEO Next. Tuttavia questa nuova edizione della console includerà tantissime funzionalità inedite".

Tra le novità degne di nota, la nuova console sarà equipaggiata con grilletti dotati di motori lineari a doppio asse in grado di fornire un feedback direzionale senza precedenti.