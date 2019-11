L'azione brutale di Diablo 4 nel primo gameplay trailer!

Subito dopo aver annunciato Diablo 4 sul palco della cerimonia d'apertura della BlizzCon 2019 con uno spettacolare trailer in computer grafica, la compagnia di Irvine ha reso ancor felici i suoi fan mostrando il primo assaggio di gameplay!

A giudicare dallo spettacolare filmato, Diablo 4 si preannuncia come un action RPG isometrico ancor più brutale e oscuro dei suoi predecessori. Nel nuovo capitolo della saga hack 'n' slash più celebre di sempre, i giocatori potranno scegliere di impersonare cinque differenti classi di personaggi, tra cui il Barbaro, l'Incantatrice e il Druido, ampiamente personalizzabili grazie a talenti, punti abilità, rune e bottino leggendario. Le due classi rimanenti verranno svelate prossimamente. Il mondo di gioco sarà open world e composto da cinque regioni interconnesse affrontabili in qualsiasi ordine e ognuna con i propri pericoli, in un viaggio senza interruzioni.

Viaggiando da una zona all'altra (anche in sella ad una cavalcatura), sarà possibile imbattersi in eventi pubblici o esplorare città per commerciare e cercare compagni di viaggio tra gli altri giocatori. Sarà possibile, in ogni caso, anche giocare da soli, sebbene sarà più pericoloso. L'obiettivo ultimo della quest principale sarà quello di sconfiggere Lilith, tornata a Sanctuarium dopo eoni di esilio grazie ad un rituale oscuro. Il suo ritorno preannuncia un'era di oscurità e dolore.