Azioni di Electronic Arts a rischio calo per colpa di Apex Legends

Apex Legends ucciderà Fortnite, questo il parere di molti analisti tra febbraio e marzo, quando il gioco di Respawn ha avuto il suo massimo picco, riuscendo a superare il Battle Royale di Epic Games nelle ricerche su Google e nelle visualizzazioni su YouTube e Twitch. La situazione però sembra essere cambiata...

Apex Legends è in crisi, lo dico i numeri, in netto calo rispetto al mese scorso e soprattutto nettamente più bassi di quelli registrati da Fortnite. Ad oggi il trend di Apex Legends è calato notevolmente per quanto riguarda le ricerche su Google e anche le visualizzazioni su Twitch sono crollate, inoltre il gioco deve fare il conto con una emorragia di giocatori che ha visto milioni di utenti abbandonare Apex poco dopo l'inizio della Stagione 1. Proprio la Season 1 sembra aver allontanato i giocatori, la stagione è partita in ritardo e purtroppo non ha portato in dote contenuti sufficienti per mantenere viva l'attenzione della community.

Gli analisti sono ora preoccupati per questa situazione e si aspettano un calo per quanto riguarda le azioni di Electronic Arts, calo che al momento non si è verificato anche se le previsioni puntano proprio in questa direzione. Non aiuta il parere di pro player e streamer come Dr. DisRespect, che ha previsto per Apex Legends una fine simile a quella di H1Z1...