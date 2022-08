Le azioni di Embracer Group in calo dopo le prime recensioni di Saints Row

Embracer Group ha fiducia nel successo di Saints Row, il gioco ha soddisfatto l'azienda per quanto riguarda il numero dei preorder ma le tiepide recensioni da parte della stampa internazionale hanno portato ad un calo azionario della holding europea.

Al termine della giornata del 22 agosto, il titolo di Embracer Group ha perso il 7% in borsa, e proprio ieri sono state pubblicate le prime recensioni di Saints Row, non sempre entusiasmanti. Bisogna dire che il gioco ha diviso in due la critica, tante testate hanno lodato il gioco mentre altre hanno criticato alcuni aspetti come la ripetitività del gameplay, una formula non proprio freschissima e in generale un comparto tecnico datato, seppur convincente a livello estetico.

Le aspettative però erano ben diverse da parte del publisher per questo reboot AAA di una serie capace di riscuotere enorme successo negli anni scorsi. Saints Row è uno dei giochi principali del catalogo di Embracer per quest'anno fiscale, al momento non è ancora possibile tracciare un bilancio definitivo dal momento che Saints Row uscirà solamente il 25 agosto e non è detto che le tiepide recensioni si traducano in scarse vendite, oltretutto come dichiarato da Embracer i preordini hanno soddisfatto e superato le aspettative iniziali della compagnia.

Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di Saints Row.