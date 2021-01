Le azioni di GameStop Corporation volano a Wall Street grazie allo Short Squeeze

Continua l'onda positiva di GameStop Corporation a Wall Street, dopo aver chiuso la scorsa settimana in crescita, nella giornata di lunedì 25 gennaio il titolo della compagnia americana ha registrato una crescita del 50% prima dell'apertura delle trattative, per poi crescere di oltre il 35.50% arrivando a toccare un valore unitario di 90 dollari.

A gennaio le azioni di GameStop Corp. sono cresciute del 429% e la scorsa settimana il titolo è cresciuto in maniera vertiginosa grazie allo Short Squeeze, manovra finanziaria che si verifica quando i prezzi di mercato aumentano a dismisura superando così le aspettative. Obiettivo? Vendere allo scoperto e chiudere di fatto le "posizioni corte" ancora disponibili, spingendo fuori dal mercato i venditori allo scoperto.

Le performance positive di GameStop in borsa sono da ricercarsi secondo gli analisti in una serie di fattori come i dati finanziari al rialzo e l'ingresso di nuovi capitali dagli investitori, oltre a rinnovate partnership con player importanti del mondo gaming e una rinnovata fiducia nel brand da parte dei consumatori, con l'azienda che ha lavorato duramente per adattarsi ai cambiamenti di un mercato globale in continua espansione.

Secondo TAG (Telsey Advisory Group) il titolo GameStop Corporation si assesterà presto sui valori di inizio gennaio, nel frattempo però il vento sembra soffiare nel verso giusto per l'azienda.