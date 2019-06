Le azioni di GameStop sono crollate del 39% a causa dei risultati finanziari deludenti

Il mercato non ha reagito in maniera molto positiva all'annuncio dei risultati finanziari di GameStop relativi al primo trimestre dell'anno fiscale 2019, avvenuto nella giornata di ieri.

Il CEO George Sherman, che ha assunto la carica lo scorso aprile, ha fatto sapere che i ricavi della compagnia sono calati del 13,3%. Nonostante non ci sia stata alcuna perdita, si tratta di un risultato sensibilmente inferiore rispetto a quello fatto registrare lo scorso anno, che getta un po' d'ombra sul futuro del rivenditore. La borsa non ha reagito molto bene e il titolo di GameStop ha perso il 38,62%. Le azioni vengono ora scambiate a 4,80 dollari l'una, il valore più basso dal 2003!

La riduzione dei ricavi è per la maggior parte imputabile alla diminuzione delle vendite dell'hardware, in calo del 35% nonostante gli ottimi risultati di Nintendo Switch. A quanto pare, PS4 e Xbox One vendono più come un tempo. Riduzione dei ricavi anche per il software e il mercato dell'usato. L'unico settore della compagnia ad aver visto un miglioramento è quello dei collezionabili, in crescita del 10,5%.