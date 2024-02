Azioni Nintendo in calo: la colpa è dei rumor sul rinvio di Switch 2 al 2025

Secondo alcuni rumor, Nintendo Switch 2 uscirà nel 2025 e non arriverà alla fine di quest'anno, come inizialmente previsto. La casa di Kyoto avrebbe già avvisato i publisher partner di questo rinvio interno e il mercato azionario non sembra averla presa benissimo.

Alla fine della giornata di contrattazioni di venerdì 16 febbraio (poco dopo la diffusione dei rumor in questione) le azioni Nintendo sono calate dell'8.8% per poi oggi aprire con un calo del 5.8% e secondo gli analisti questo drop è dovuto proprio alle voci che parlano di un rinvio di Switch 2 al 2025.

La settimana scorsa le azioni Nintendo avevano toccato il loro massimo storico di 8.800 yen (circa 54 euro al cambio attuale) proprio grazie ai rumor che ribadivano il lancio di Switch 2 entro la fine dell'anno con presentazioni prevista per il mese di marzo.

Attualmente le azioni Nintendo valgono circa 52 euro l'una, un valore comunque elevato anche per la compagni giapponese ma comunque in calo. Gli analisti si aspettano un ulteriore drop nei prossimi mesi qualora il lancio di Switch 2 dovesse essere confermato per il 2025.

Nintendo è l'azienda giapponese più ricca in assoluto, certo è che le vendite di Nintendo Switch sono in fase di stallo e il mercato attende l'arrivo di un successore per dare una nuova scossa alle vendite hardware e software.