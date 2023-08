Le azioni Square Enix perdono quasi il 15%: tutta colpa di Final Fantasy 16?

Le azioni di Square Enix Holdings sono calate di oltre il 14% sull'indice Nikkei dopo la presentazione dei dati di vendita di Final Fantasy XVI, un progetto che ad oggi ha venduto al di sotto delle aspettative e fino ad ora non ha ripagato i costi di sviluppo e promozione.

I profitti di Square Enix sono scesi di oltre il 65% e alla chiusura della borsa di Tokyo la scorsa settimana, il valore delle azioni Square Enix era di 6.366 yen, oggi sceso a 5.475 yen, il valore più basso mi registrato per la compagnia dal maggio 2022 e il calo giornaliero più grosso dal 2020.

Il Presidente di Square Enix, sempre secondo un report di Bloomberg, avrebbe dichiarato che Final Fantasy XVI "non ha raggiunto i risultati che ci siamo prefissati" fermandosi al di sotto della soglia stabilita dal publisher per ottenere rapidamente profitti, anche se la compagnia si dichiara comunque soddisfatta delle vendite nel primo periodo.

Takashi Kiryu avrebbe anche dato la colpa dei risultati al "basso tasso di penetrazione di PS5", console che però ad oggi ha venduto oltre 40 milioni di pezzi, di cui quattro milioni di PS5 distribuite solo in Giappone.

Final Fantasy 16 ha venduto oltre tre milioni di copie a fine giugno, numeri più bassi rispetto a quelli registrati da Final Fantasy VII Remake che ha piazzato 3.5 milioni di copie in dieci giorni nel 2020, con una base installata di PS4 però molto maggiore. Final Fantasy XV resta il gioco della serie venduto più velocemente di sempre con cinque milioni di copie distribuite in 24 ore su PS4 e Xbox One.