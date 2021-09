Aztech Forgotten Gods arriva nel 2022: gameplay trailer per l'avventura cyberstone

La primavera di quest'anno aveva portato con sé l'annuncio di Aztech Forgotten Gods, un intrigante Action Adventure firmato da Lienzo, team di sviluppo indipendente localizzato in Messico.

Originariamente atteso per l'autunno di quest'anno, il titolo è caduto vittima della scure di rinvii che affliggono il mondo videoludico ormai da due anni circa. Il debutto, ad ogni modo, non sembra essere eccessivamente lontano, con la nuova finestra di lancio che si colloca nel primo trimestre del 2022. A confermarlo, è il nuovo gameplay trailer di Aztech Forgotten Gods reso disponibile dal team messicano.



Disponibile direttamente in apertura a questa news, il filmato consente di dare un nuovo sguardo alle atmosfere cyberstone che caratterizzeranno la produzione. In un immaginario universo in cui lo sviluppo delle civiltà precolombiane non è stato interrotto dal colonialismo europeo, la regione centroamericana si è resa protagonista di uno straordinario progresso tecnologico. A minacciare la civiltà sono però ora colossali divinità della tradizione azteca.

In attesa di scoprire la data di lancio di questa avventura precolombiana, ricordiamo che l'Indie è atteso su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. Per maggiori dettagli, sulle nostre pagine trovate una ricca anteprima di Aztech: Forgotten Gods.