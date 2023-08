Azure Kinect addio: Microsoft interrompe la produzione e cede la tecnologia

Dopo l'interruzione di produzione dell'adattatore di Kinect per Xbox One S e Xbox One X, arriva un ulteriore addio alla tecnologia da parte di Microsoft.

Il colosso verdecrociato ha infatti confermato la decisione di interrompere la produzione di ogni hardware correlato all'ultima iterazione disponibile di Kinect. Con un blog dedicato, Microsoft dice ufficialmente addio all'Azure Kinect Developer Kit, che tuttavia non scomparirà completamente dal mondo della ricerca tecnologica.

In seguito a oltre dieci anni di collaborazioni tra Microsoft e altri partner nel campo dello sviluppo e dell'applicazione delle funzionalità di Kinect, Redmond ha infatti deciso di cedere la tecnologia. Ora, l'Azure Kinect Developer Kit è ufficialmente proprietà di Analog Devices, azienda produttrice di semiconduttori, che lo sfrutterà per produrre propri sensori e processori legati al riconoscimento dei movimenti. Nel dire addio ad Azure Kinect, Microsoft segnala come possibile sostituto Femto Bolt, una tecnologia lanciata solo poche settimane fa da Orbecc. Gli sviluppatori potranno dunque migrare i propri progetti a questo nuovo hardware.



Non particolarmente fortunata, la tecnologia Kinect aveva subito un arresto già nel 2017, con l'interruzione della produzione dell'hardware. Esordito nel 2010, Kinect aveva trovato successivamente posto accanto a Xbox One, ma non era riuscito ad affermarsi in maniera particolarmente significativa sul mercato del videogioco.