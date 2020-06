Azure Striker Gunvolt 3 annunciato per Nintendo Switch, anche Keiji Inafune coinvolto

Nella notte, Inti Creates ha annunciato di essere al lavoro su Azure Striker Gunvolt 3, nuovo gioco a scorrimento orizzontale in due dimensioni. Il titolo è al momento previsto esclusivamente su Nintendo Switch, ma risulta essere privo di una data d'uscita precisa.

Azure Striker Gunvolt 3 si trova ancora allo stadio iniziale delle sviluppo, e come i precedenti capitoli della serie può vantare la partecipazione di Keiji Inafune (Mega Man, Onimusha, ReCore, Mighty No. 9) in qualità di Action Supervisor. "Keiji Inafune e Inti Creates presentano l'ultimo gioco della serie Gunvolt", ha dichiarato il presidente Takuya Aizu". "Siamo felici di annunciare Azure Striker Gunvolt 3 quest'oggi. Abbiamo appena cominciato lo sviluppo del gioco, ma aggiorneremo i fan con nuove informazioni sul gioco non appena sarà possibile".

Inafune contribuirà a dare forma al gameplay in sinergia con Yoshihisa Tsuda, director e creatore della serie, con l'obiettivo di "portare al livello successivo l'ultra-rifinita azione 2D per la quale è nota la serie". Azure Striker Gunvolt introdurrà una nuova eroina, Kirin, una Shrine Maiden con un potere che le permette di bloccare le abilità degli avversari, e con uno stile di lotta che combina l'utilizzo di talismani incantati e spade. In occasione dell'annuncio, Inti Creates ha condiviso il trailer e le immagini che potete trovare allegati a questa notizia.