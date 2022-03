Azure Striker Gunvolt 3: il nuovo gioco di Keiji Inafune ha una data su Nintendo Switch

Sono passati quasi due anni da quando Azure Striker Gunvolt 3 è stato annunciato per Nintendo Switch. Da allora le informazioni sul terzo episodio della serie firmata Inti Creates e supervisionata da Keiji Inafune sono state estremamente limitate. Ma finalmente arriva un importante aggiornamento.

Attraverso un nuovo trailer, Inafune in persona rivela la data d'uscita di Azure Striker Gunvolt 3: il titolo farà il suo esordio in esclusiva Switch il prossimo 28 luglio 2022 in formato digitale e porterà avanti la storia raccontata nei due precedenti capitoli della serie. Per chi nono conoscesse il brand, siamo davanti ad un Action/Platform 2D che strizza l'occhio a Mega Man, caratterizzato da un alto tasso di azione e spettacolarità. Inafune ha rivestito il ruolo di Executive Producer per tutti e tre i giochi, oltre ad averne supervisionato la componente Action.

Il filmato inedito ci mostra nuovi stralci del gameplay di Azure Striker Gunvolt 3, che si mantiene fedele allo stile dei predecessori ma puntando ancora più forte sui combattimenti e gli effetti speciali, con una direzione artistica bidimensionale ancora più ricca di dettagli rispetto al passato. Inoltre, un'edizione fisica verrà prodotta in futuro da Limited Run Games, sebbene per il momento non ci siano informazioni più dettagliate su questa edizione.