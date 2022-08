B OHNI è la nuova IP di EA e Koei Tecmo? Reveal a settembre secondo Jeff Grubb

Sembra che Electronic Arts e Koei Tecmo stiano lavorando su una nuovissima IP attualmente ancora del tutto avvolta nel mistero, il cui titolo tuttavia dovrebbe essere B OHNI. A rivelare la possibile esistenza del progetto è stato un utente di Reddit che ha subito condiviso le sue scoperte.

L'utente in questione afferma di aver saputo di questo progetto attraverso un altro utente su un server Discord che avrebbe esaminato a fondo l'API di EA Origins, scovando persino la pagina del gioco con tanto di prenotazioni attive, come testimoniato da un'immagine diffusa su Reddit. La scoperta è indubbiamente molto curiosa, se non a tratti dubbia, tuttavia ad alimentare le possibilità sull'esistenza di un gioco nato dalla collaborazione tra EA e Koei Tecmo è il noto insider Jeff Grubb.

Nel corso di un livestream di Giant Bomb, infatti, il giornalista conferma che quanto apparso su Reddit è tutto vero. "Posso confermare che è reale, Koei Tecmo sta effettivamente collaborando con EA su un'IP nuova di zecca", dichiara Grubb, che aggiunge: "Per ora è tutto ciò che so, e va bene così dato che non dovremo attendere molto, sentiremo parlare di questo gioco il prossimo mese".

Il prossimo settembre, dunque, dovrebbe avvenire il reveal di questo fantomatico B OHNI (non è chiaro se si tratta di un nome provvisorio o di quello definitivo) e scoprire effettivamente di cosa si tratta e su quali piattaforme è attualmente in sviluppo. Se il progetto esiste davvero, sarà molto curioso scoprire cosa potrà venire fuori da una collaborazione tra EA e Koei Tecmo.