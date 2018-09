B-Side con Morlu e Todd dedicato ad Overcooked! 2 in diretta domani 21 settembre

Domani venerdì 21 settembre alle ore 17:00 andrà in onda una nuova puntata della seconda serie di B-Side in compagna di Morlu e Todd.

Il titolo protagonista della puntata sarà Overcooked! 2, un'esperienza di cucina votata al multiplayer incredibilmente caotica e ambientata nel Regno delle Cipolle. Il titolo, disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, è perfetto per animare le serate tra gli amici, e siamo sicuri che ci sarà di che divertirsi in compagnia di Morlu e Todd!

Appuntamento quindi per le ore 17:00 di domani 21 settembre sul canale Twitch di Everyeye, al quale siete caldamente invitati ad iscrivervi, un requisito fondamentale per poter interagire con Morlu e Todd e con gli altri membri della community. Vi consigliamo inoltre di cliccare sul simbolo a forma di cuore per ricevere una comoda notifica sui vostri dispositivi prima della trasmissione, così non rischierete di mancare all'appuntamento. Vi aspettiamo!