Il Babbo Natale dei videogiochi: un uomo ripara vecchie console e le regala ai bisognosi

A Natale siamo tutti più buoni, specialmente Jasen Kerr, un canadese residente nello stato dell'Alberta che ha messo a disposizione le sue doti per le famiglie più bisognose.

Quattro anni fa, Jasen Kerr era un padre single di Edmonton con un cancro in via di recupero e il conto in banca quasi prosciugato. Nonostante ciò, comprò dei giochi per PlayStation 3 a suo figlio per Natale. Purtroppo, sfortuna volle che la console si rompesse irreparabilmente il giorno della Vigilia. Intenzionato a far felice il suo pargolo a tutti i costi, mandò una richiesta d'aiuto sui social media e il giorno dopo aveva già ricevuto quattro console e oltre cento giochi. Una la tenne per sé, mentre le altre tre le donò ai più bisognosi.

Quell'anno diede vita alla sua organizzazione no-profit Jay's charity for families in need. Da allora, Jasen colleziona console, videogiochi e computer vecchi, per poi ripararli (se necessario) e donarli ai più bisognosi. Parlando ai microfoni di CNC, ha dichiarato che nel secondo anno di vita della sua organizzazione no-profit è riuscito a regalare 11 console, mentre nel terzo è arrivato a 14. Quest'anno, ha già donato 30 console. "È stato incredibile ricevere tante risposte alle richieste di donazioni che ho messo su internet. E quest'anno sono sorpreso del numero di persone che ci hanno contattato. [...] Avendo ricevuto aiuto ad un certo punto della mia vita, so benissimo come ci si sente a far felici i propri figli. Quello che conta è il sorriso sul viso di alcuni bambini quando possono finalmente aprire una scatola e vedere ciò che hanno ricevuto... non è per niente male". Un vero e proprio Babbo Natale dei videogiochi!