Babel è una leader incontrastabile in questo splendido cosplay di Genshin Impact

Pochi free-to-play possono vantare lo straordinario successo raggiunto da Genshin Impact. L’action RPG open world di miHoYo ha coinvolto milioni di giocatori in tutto il mondo per il suo stile colorato, un’immensa quantità di contenuti sempre aggiornati, e personaggi sempre interessanti da incontrare, come Babel, protagonista di un nuovo cosplay.

Apparsa per la prima volta nella quest The Dirge of Bilqis, Babel appare da subito un personaggio carismatico, in grado di guidare la tribù di eremiti Tanit con una forte disciplina morale, punendo chiunque volti le spalle ai suoi compagni e amici. Chiamata anche la matriarca, proprio per il modo in cui gestisce i problemi della tribù, e interviene su questioni delicate che la riguardano, Babel si è distinta tra gli NPC che si incontrano nel vasto universo ideato da miHoYo, anche per il suo design così originale.

Per questo l’appassionata kamiko_zero ha voluto omaggiarla con un cosplay a dir poco ben riuscito, con una grande cura nel ricreare il suo outfit così singolare in ogni minimo dettaglio, come la fascia rossa sugli occhi e la particolare cintura derivanti dal set Eremite Scorching Loremaster. L’immagine condivisa dalla cosplayer, disponibile in fondo alla pagina, mostra infatti una delle migliori interpretazioni di Babel viste finora.

Per concludere, ricordiamo che l’aggiornamento 4.6 di Genshin Impact porterà molte novità nel gioco, tra cui anche personaggi gratuiti, e vi lasciamo ai codici di aprile 2024 con cui potete ottenere tante Primogems. E voi cosa ne pensate di questo cosplay? Fatecelo sapere, come di consueto, nella sezione commenti qui sotto.

