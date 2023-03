Baby Eagle is Missing: un sito ARG ripercorre gli eventi precedenti Resident Evil 4 Remake

Cresce sempre di più l'attesa nei confronti di Resident Evil 4 Remake ora che mancano poche settimane al suo esordio su PC, Xbox Series X/S e console PlayStation. Ma se vi serve una rinfrescata degli eventi che danno il via alla storia del titolo Capcom, un misterioso sito è pronto ad offrirvi ciò che cercate.

In rete è infatti comparso un portale chiamato Baby Eagle is Missing: si tratta di un sito interattivo ARG con tanto di piccoli enigmi da risolvere per capire cosa è accaduto ad Ashley Graham, la figlia del presidente degli Stati Uniti rapita dall'organizzazione dei Los Illuminados nonché la "Baby Eagle" a cui si riferisce il nome in codice. Sebbene per il momento la pagina Twitter ufficiale di Resident Evil non ne faccia menzione, è probabile che dietro al sito possa esserci la stessa Capcom, considerata la presenza del copyright della compagnia in basso a sinistra della prima schermata.

Una volta entrati nel portale, si viene accolti con un messaggio dell'agente Greene, che incarica i visitatori di risolvere un paio di rompicapi, basati sulla lettura di messaggi e documenti per trovare le risposte esatte ai quesiti e capire dunque cosa è accaduto ad Ashley. Il rapimento della ragazza, lo ricordiamo, è ciò che dà il via agli eventi di Resident Evil 4, con il protagonista Leon S. Kennedy inviato nei pressi di un villaggio sperduto spagnolo dove l'obiettivo sembra sia stato avvistato l'ultima volta.

Oltre a ripercorrere i fatti antecedenti il gioco vero e proprio, non perdetevi anche il nostro speciale su Resident Evil 4 Remake incentrato sui molti cambiamenti apportati rispetto al classico originale. Inoltre, è in arrivo una demo di Resident Evil 4 Remake, la cui data potrebbe essere annunciata a breve.