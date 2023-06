Baby Steps è letteralmente un walking simulator: il nuovo assurdo gioco di Devolver

Durante il suo personale showcase, come al solito scoppiettante e sopra le righe, Devolver Digital ha annunciato Baby Steps, un nuovo folle gioco che accoglie nella maniera più fedele possibile l'etichetta di "walking simulator".

Ideato dagli autori di Ape Out, QWOP e Getting Over It, Baby Steps è in arrivo su PC e PS5 nel 2024. Il gioco ci consente di controllare di Nate, un "failson" che si ritrova trasportato in un mondo magico dove scopre il potere della caduta controllata. Potremo esplorare questo mondo letteralmente un passo alla volta mentre cercheremo di destreggiarci tra sentieri scoscesi.

Devolver Digital afferma che il gioco ruota attorno alla deambulazione del personaggio basata sulla fisica "completamente simulata", oltre che su un mondo che prende vita grazie ad una colonna sonora dinamica.

"Ammira il panorama, innamorati della fauna locale e cerca di trovare un significato ad una vita sprecata", recita la sinossi vagamente deprimente di Baby Steps. Come possiamo osservare nel trailer di annuncio, camminare sarà molto più complicato di quanto si possa credere. Ci sono vari pericoli e a cui prestare attenzione, e un passo sbagliato su un terreno fangoso, rocce insidiose o ponti mal costruiti può porre fine all'ambiziosa e profonda ricerca di Nate intento a salire in cima alla montagna.

