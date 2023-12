Baby Steps in video: la vita è un viaggio da fare a piedi nell'assurdo gioco di Devolver

In coincidenza dello show natalizio di Devolver Digital che ha mostrato il nuovo video di The Plucky Squire, il publisher texano ha strappato un sorriso agli spettatori dell'evento con una clip interamente dedicata al bizzarro walking simulator Baby Steps.

Realizzato dagli autori di Ape Out, QWOP e Getting Over It, Baby Steps ci sprona a indossare i panni di Nate, un vero e proprio 'bamboccione' catapultato in un mondo magico dove scopre di possedere il superpotere ancestrale della "Caduta Controllata".

Passo dopo passo, il nostro intrepido alter-ego dovrà destreggiarsi tra dirupi, sentieri scoscesi, passaggi obbligati e i più grandi nemici dei sedentari: le scale! Il tutto, nella speranza di ridare a Nate la speranza in un futuro migliore e "innamorarsi della fauna locale, ammirare il panorama e cercare di trovare un significato a una vita sprecata".

L'impianto di gioco eretto dagli autori di QWOP si basa su un profondo motore fisico deputato a gestire i singoli movimenti delle gambe di Nate, da qui l'importanza dei passi da compiere e degli aiuti offerti dai PNG che si alterneranno mentre esploreremo i livelli di questo mondo fantasy.

Il lancio di Baby Steps è previsto indicativamente nel 2024 su PC e in esclusiva console su PlayStation 5. Date un'occhiata al nuovo video e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate dell'ultimo, assurdo walking simulator di Devolver Digital.