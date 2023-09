Baby Steps, nuovo video su PS5: lo State of Play 'parte col piede giusto'!

Il nuovo, assurdo walking simulator di Devolver Digital, Baby Steps, apre ufficialmente il valzer degli annunci del PlayStation State of Play del 14 settembre con un filmato ingame che mostra in azione la versione PlayStation 5.

La nuova esperienza interattiva firmata dagli autori di Ape Out, QWOP e Getting Over It ci farà indossare i panni di Nate, un 'bamboccione' catapultato in un mondo magico dove scopre il potere ancestrale della 'caduta controllata'.

Nel corso dell'avventura, 'passo dopo passo', avremo modo di esplorare tutta una varietà di scenari naturali e urbani destreggiandoci tra dirupi, passaggi obbligati e sentieri scoscesi resi ancora più difficoltosi dalle capacità deambulatorie non particolarmente eccelse del nostro alter-ego.

L'esilarante video gameplay confezionato dagli autori di Baby Steps riprende alla perfezione la sinossi ufficiale del titolo: "Ammira il panorama, innamorati della fauna locale e cerca di trovare un significato a una vita sprecata!".

Il lancio di Baby Steps è previsto nell estate del 2024 su PC e PlayStation 5. Date un'occhiata al nuovo trailer e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate dell'ultima follia interattiva di Devolver Digital.