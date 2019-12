Babylon's Fall, novità per NieR e grandi cambiamenti: il 2020 di Square Enix e Platinum

Come ormai da tradizione, la redazione di Famitsu, noto magazine nipponico, ha approfittato della fine dell'anno per intervistare molteplici personalità dell'industria videoludica, che hanno condiviso alcune anticipazioni sui propri progetti per il 2020.

Tra queste ultime, figurano diversi esponenti di Square Enix. Particolarmente interessanti risulta la dichiarazione rilasciata da Yosuke Saito, che ai microfoni di Famitsu ha confermato che nel corso del prossimo anno prenderà il via a pieno regime la campagna promozionale di Babylon's Fall. Ma non solo: Saito ha infatti rivelato che "Diverse cose e titoli non annunciati sono contemporaneamente in lavorazione per il decimo anniversario di NieR". Nell'invitare il pubblico ad attendere con ansia notizie in merito, ha affermato che questi progetti saranno annunciati "al momento opportuno". Sempre restando in ambito Square Enix, Naoki Yoshida ha invece sottolineato la rilevanza del 2020 in quanto "Con i nuovi hardware annunciati, sarà l'inizio di una nuova generazione per l'industria videoludica".



La redazione di Famitsu ha inoltre avuto l'occasione di scambiare alcune battute con diversi esponenti di Platinum Games, tra cui Hideki Kamiya. Se ai microfoni di NicoNico quest'ultimo aveva promesso "interessanti novità nel 2020", interagendo con la redazione del magazine nipponico, l'autore ha ribadito: "Il 2020 sarà assolutamente un anno di cambiamenti per Platinum, ma è super segreto, quindi non posso dire nulla". Cosa avrà in serbo la talentuosa software house per il prossimo anno? In attesa di saperne di più, ricordiamo che il team ha recentemente condiviso i primi dettagli sul gameplay di Babylon's Fall.