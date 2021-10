Babylon's Fall 3: terza Beta a novembre, anche su PlayStation 5

Square Enix e PlatinumGames hanno annunciato la terza fase Beta di Babylon's Fall in programma in Europa dalle 11:00 del 15 novembre e fino alla stessa ora del 17 novembre, per un totale di 48 ore di gioco.

La Fase 3 metterà in mostra le varie migliorie apportate dopo aver valutato i feedback ottenuti con le precedenti Beta, ad esempio è stato migliorato il filtro Brushwork, inoltre sono stati effettuati dei cambiamenti e delle modifiche al gameplay per esempio per quanto riguarda l'utilizzo della spada e di altre armi da mischia.

La nuova fase Beta di Babylon's Fall è importante perchè aggiunge il supporto per la versione PlayStation 5 ed abilità il Cross-Platform con PS4 e PC, offrendo sei quest da completare. Tutti coloro che sono stati selezionati per le Beta 1 e 2 parteciperanno in automatico alla Fase 3, presto inoltre riapriranno le iscrizioni per candidarsi al test.

Il gioco è ancora privo di una data di uscita, Babylon's Fall dovrebbe arrivare nel corso del 2022 su PC, PS4 e PlayStation 5, sappiamo che Babylon's Fall sarà un gioco solo online, gli sviluppatori hanno confermato che non ci saranno modalità offline di alcun tipo, notizia che ha spento l'entusiasmo di chi si aspettava invece un'avventura totalmente single player.