Sempre peggio per Babylon's Fall: solo 8 giocatori attivi su Steam

Che Babylon's Fall non sia stato il successo sperato è cosa ormai risaputa, ma con il passare del tempo la situazione non sembra affatto risollevarsi, raggiungendo anzi nuovi record negativi. Uno di questi è stato toccato lo scorso 13 aprile 2022, stando a quanto riportato dal database di Steam.

Sulla piattaforma di Valve, infatti, solo 8 giocatori erano attivi contemporaneamente sul titolo firmato Platinum Games. Un risultato desolante per un gioco che, comunque, sin dal lancio ha faticato ad andare oltre i 1000 utenti e che negli ultimi 30 giorni si è mantenuto su una media di 509 persone attive. Nonostante una situazione poco felice registrata sin dal debutto avvenuto lo scorso 3 marzo 2022, Platinum Games assicura che lo sviluppo di Babylon's Fall prosegue e che nuovi contenuti arriveranno nel prossimo futuro.

Bisogna però capire se l'ormai bassissima affluenza sul gioco spingerà il team giapponese a proseguire con i piani in corso o se al contrario si prospetta un possibile, forte ridimensionamento degli stessi. Lo stato attuale in ogni caso non sorprende, considerato che anche nella nostra recensione di Babylon's Fall avevamo sottolineato le numerose lacune dell'Action/RPG cooperativo prodotto da Square Enix.

Non resta che scoprire quale sarà il futuro di Babylon's Fall, nella speranza magari di una sorprendente ma al momento difficile ripresa.