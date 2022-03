Babylon's Fall: l'action PlatinumGames si lancia in video su PC, PS4 e PS5

Mentre in rete prosegue il dibattito sulle ultime dichiarazioni di Ibana con le condizioni per l'acquisizione di PlatinumGames, gli sviluppatori giapponesi festeggiano il lancio di Babylon's Fall confezionando un video gameplay e delle immagini che ritraggono i personaggi, le creature e gli scenari del loro action.

Realizzato sotto l'egida di Square Enix, Babylon's Fall proietta gli appassionati di action adventure in un regno fantasy dall'avvento di una misteriosa forza distruttrice. Senza nulla togliere al lore e alla narrazione, il vero punto di forza dell'intera opera è però rappresentato dal suo sistema di combattimento, frenetico e stratificato come da tradizione per le opere targate PlatinumGames.

Contestualmente alla pubblicazione di questo video e delle relative immagini, la software house di Osaka ribadisce la natura live service di Babylon's Fall e, quindi, la propria volontà di arricchire costantemente il gioco attraverso un supporto post-lancio pieno di contenuti inediti nel gameplay, nella storia e negli equipaggiamenti utilizzabili in battaglia.

Il titolo è disponibile da oggi, giovedì 3 marzo, su PC e in esclusiva console su PS4 e PlayStation 5. Se volete saperne di più sulla visione creativa e le ambizioni che accompagnano l'approdo sul mercato di questo action ruolistico votato al multiplayer cooperativo, qui trovate la nostra prova di Babylon's Fall.