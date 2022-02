Babylon's Fall in arrivo, facciamo il punto: dimensioni, Day One Patch e requisiti PC

Tra i nuovi giochi in arrivo questa settimana, trova spazio anche Babylon's Fall, ultimo titolo creato da Platinum Games, apprezzati autori di Bayonetta, Astral Chain e The Wonderful 101.

In vista del debutto, ormai imminente, la software house giapponese ha condiviso gli ultimi dettagli relativi alla produzione. Apprendiamo così che il peso del gioco non sarà particolarmente impegnativo, con la richiesta di spazio libero su disco che su console si attesta sui 9 GB circa. A questo valore si dovrà poi aggiungere la Day One Patch, già confermata da Platinum Games.

L'aggiornamento introdurrà diverse modifiche al titolo, a partire da alcune rifiniture al bilanciamento del combat system di Babylon's Fall. Presenti all'appello anche interventi di fix, miglioramenti all'interfaccia utente e al funzionamento del tutorial. L'update 1.0.1 abiliterà inoltre la possibilità di creare HQ privati.



Ricordiamo che Babylon's Fall è atteso al momento su PlayStation 4, PlayStation 5 e PC. In vista del Day One, riportiamo i dettagli relativi ai requisiti hardware richiesti dall'Action di Platinum Games:



Requisiti Minimi

Sistema operativo: Windows 10 (64-bit);

Processore: Intel Core i5-7600K / Intel Core i5-10400F / AMD Ryzen 3 PRO 3200G / AMD Ryzen 5 3500;

Memoria: 8 GB di RAM;

Scheda video: NVIDIA Geforce GTX1650 / NVIDIA Geforce GTX1060 6GB / AMD Radeon RX580;

DirectX: Versione 11;

Rete: Connessione Internet a banda larga;

Memoria: 20 GB di spazio disponibile;

Requisiti Consigliati:

Sistema operativo: Windows 10 (64-bit);

Processore: Intel Core i7-11700;

Memoria: 16 GB di RAM;

Scheda video: NVIDIA Geforce RTX 3060 12GB GDDR6;

DirectX: Versione 11;

Rete: Connessione Internet a banda larga;

Memoria: 20 GB di spazio disponibile;

In chiusura, ricordiamo che al momento è disponibile una Demo gratuita di Babylon's Fall, che può essere scaricata da PlayStation Store in versione PS4 e PS5.