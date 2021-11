Babylon's Fall: alcuni asset sembrano presi da Final Fantasy XIV? È perché lo sono!

Nel corso della Closed Beta di Babylon's Fall, diversi giocatori sono rimasti perplessi nell'osservare quanto alcuni equipaggiamenti ed animazioni dell'action game assomigliassero a quelli di Final Fantasy XIV.

Beh, i sospetti erano leciti: come rivelato dal producer Yosuke Saito, Babylon's Fall ha effettivamente preso in prestito gli asset del celebre MMORPG di Square-Enix, pur andandone a modificare i dettagli estetici.

"Vorrei rispondere a una domanda che si sta facendo strada sui social media: "Questa non è roba di Final Fantasy XIV?". Per andare subito al punto: sì, Babylon's Fall contiene dati di equipaggiamenti ed emote presi in prestito da Final Fantasy XIV. Quando ho fatto la mia presentazione del gioco a una riunione aziendale, anche il produttore e direttore di Final Fantasy XIV Naoki Yoshida era presente e ha offerto il suo aiuto. Abbiamo quindi implementato con attenzione i dati in stretto coordinamento con il team di Final Fantasy XIV.

Prendendo in prestito i dati, siamo stati in grado di implementare una varietà molto più ampia di equipaggiamento ed emote nel gioco rispetto a quanto originariamente previsto. Giusto per essere chiari, l'estetica della maggior parte dell'equipaggiamento che i giocatori mirano a ottenere è unica per Babylon's Fall. I dati presi in prestito da Final Fantasy XIV sono stati utilizzati per l'equipaggiamento presente dall'introduzione al livello medio del gioco, motivo per cui erano così diffusi nel Closed Beta Test".

Recentemente abbiamo provato la Closed Beta di Babylon's Fall su PS5, ma il nuovo lavoro di Platinum Games non ha saputo granché convincerci.