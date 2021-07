Babylon's Fall: Beta confermata in Europa ad agosto, ecco la data

Square Enix ha annunciato le date della prima fase Beta di Babylon's Fall, in programma il 29 luglio in Giappone, il 5 agosto in Nord America e il 12 agosto in Europa. La Fase Uno si terrà unicamente su PC (via Steam) mentre durante la Fase Due sarà possibile provare il gioco su PS4, infine la Fase Tre vedrà il debutto della beta su PS5.

La prima fase sarà focalizzata sull'online e sulle funzionalità dei server, tra cui download e installazione da Steam, registrazione e autenticazione dell'account e test network. Si tratta di una fase tecnica e dunque il gameplay sarà limitato al minimo, come confermato dal publisher.

In Europa sarà possibile giocare dal 12 agosto alle 19:00 e fino alle 23:00 dello stesso giorno, le date delle future fasi Beta non sono state ancora annunciate. Babylon's Fall è tornato a mostrarsi all'E3 di giugno, il gioco di PlatinumGames è atteso su PC, PS4 e PS5, la data di uscita non è ancora stata resa nota, probabilmente ne sapremo di più a conclusione della fase Beta, necessaria per affinare alcuni aspetti del progetto. Babylon's Fall è un gioco esclusivamente online, il team di sviluppo ha confermato la presenza del Cross-Play tra PC e piattaforme PlayStation.