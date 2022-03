Babylon's Fall: si può cambiare classe dopo l'inizio del gioco?

In Babylon's Fall, il titolo live service realizzato in collaborazione con Square Enix, è possibile scegliere tra 3 diverse classi iniziali con cui creare il proprio personaggio, preparandosi ad affrontare i numerosi pericoli presenti all'interno della nuova opera firmata Platinum Games. Ma si può cambiare classe durante l'avventura?

La risposta è negativa: purtroppo non è possibile cambiare la classe con la quale si è iniziata l'avventura. Da tenere però presente che Babylon's Fall non ha limitazione di armi per i personaggi, e si può dunque cambiare la costruzione del protagonista durante il corso della storia a proprio piacimento. Questo non vale, tuttavia, per le abilità specifiche di classe, per cui sarà necessario ricominciare il gioco nel caso si voglia provarle tutte o anche solo per effettuare un cambio in corsa se non si è sicuri della propria scelta iniziale.



La creazione del personaggio è comunque un processo veloce, dunque prima di addentrarsi nei meandri dell'avventura vale quindi la pena testare tutte le possibilità a disposizione per capire quale tipo di guerriero meglio si addice al vostro stile di gioco.

Intanto, se ancora avete dei dubbi sull'ultimo titolo di Platinum Games, è finalmente disponibile una demo gratuita di Babylon's Fall su PS4 e PS5 con la quale farvi un'idea più concreta del gioco. In cerca di altre informazioni sull'action RPG? Ecco le dimensioni day one patch e requisiti PC di Babylon's Fall.