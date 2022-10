Babylon's Fall chiude: il CEO di PlatinumGames si dice 'estremamente dispiaciuto'

A diverse settimane dalla notizia della chiusura di Babylon's Fall arriva finalmente il commento di Atsushi Inaba: l'amministratore delegato di PlatinumGames discute ai microfoni di VGC del clamoroso insuccesso dell'action GDR a sviluppo continuo e delle ripercussioni di questo flop sulle strategie dell'azienda.

Il massimo esponente della software house giapponese che ha dato forma a esperienze iconiche come quella di Bayonetta esordisce nel suo discorso dicendosi "estremamente dispiaciuto per la delusione data ai nostri fan", Inaba spiega inoltre di non aver potuto commentare fino ad oggi la chiusura di Babylon's Fall a causa dei termini contrattuali da rispettare con Square Enix.

Il CEO di PlatinumGames prosegue affermando che "sappiamo che aver deluso i nostri fan più devoti, forse sono anche arrabbiati con noi e di questo ne siamo estremamente dispiaciuti. È una situazione di cui non siamo affatto contenti".

Quanto al futuro, Inaba sostiene che il fallimento del progetto di Babylon's Fall non avrà delle ripercussioni sulla visione delinata dal team di PlatinumGames, pur rimarcando che "abbiamo imparato molto da questa esperienza, ma non abbiamo cambiato affatto i nostri piani futuri né le prospettive che riguardano l'impegno per lo sviluppo di videogiochi GaaS. I giochi a sviluppo continuo sono sicuramente un qualcosa che vogliamo continuare a fare anche in futuro. Da qui in avanti ci concentreremo su due aspetti, ossia il puro divertimento da offrire con le meccaniche di gameplay da fruire in un GaaS e il metodo utilizzato nell'esecuzione stessa dei giochi a sviluppo continuo".