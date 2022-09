Babylon's Fall chiude e GameStop regala copie del gioco per sbarazzarsene

Vi abbiamo già segnalato come GameStop intenda rimuovere Babylon's Fall dai suoi negozi, con la chiusura dei server il gioco di PlatinumGames e Square Enix non ha ormai più mercato, ma c'è di più perché stando ad alcune segnalazioni, i negozi GameStop in Nord America starebbero regalando il gioco a chiunque ne chieda una copia.

Secondo alcune testimonianze, molti giocatori avrebbero ricevuto in regalo Babylon's Fall semplicemente entrando da GameStop e chiedendo una copia del gioco. Attenzione però perché sembra che non tutti i negozi siano disposti a regalare il gioco, si tratta probabilmente di scelte dei singoli punti vendita che preferiscono regalare il prodotto anziché buttarlo nei cassonetti o mandarlo al macero.

Le testimonianze sono le più svariate, c'è anche chi si è sentito dire che il punto vendita non regala copie di Babylon's Fall e di provare in altri store e chi è riuscito in realtà ad ottenere il gioco dopo qualche tentativo andato a vuoto. Non ci sono al momento conferme dal nostro paese in quanto la maggior parte delle segnalazioni emerse su Twitter e Reddit provengono dagli Stati Uniti e dalla Gran Bretagna.

Babylon's Fall chiude il 28 febbraio 2023, il gioco ha debuttato a marzo 2022, restando dunque in vita per meno di un anno.