Babylon's Fall, Closed Beta in arrivo: nuovo trailer all'E3, arriva su PS4, PS5 e PC

L'avvistamento di una Closed Beta di Babylon's Fall si è infine rivelato essere un indizio valido: il titolo di Platinum Games è infatti tornato a mostrarsi in occasione dell'E3 2021.

Con un nuovo trailer, l'Action degli autori di Bayonetta e Astral Chain mostrano al pubblico un nuovo aggiornamento sull'attesa produzione. Disponibile in apertura a questa news, il filmato consente di farsi un'idea più approfondita di ciò che attende il pubblico in Babylon's Fall. È stato inoltre confermato che il titolo potrà essere giocato in modalità cooperativa online sino a 4 giocatori. Un supporto post lancio gratuito aggiungerà contenuti e modalità ulteriori.

Al momento, Babylon's Fall è ancora privo di una finestra di pubblicazione precisa, ma il titolo Square Enix dovrebbe presentarsi presto nelle mani dei giocatori per un primo test. Al termine del trailer, Platinum Games ha infatti comunicato che sono ufficialmente aperte le iscrizioni per una Closed Beta dell'Action. Il debutto di Babylon's Fall, lo ricordiamo, è atteso su PlayStation 4, PlayStation 5 e PC (via Steam).



Per ulteriori dettagli sulla produzione, Platinum Games ha inoltre pubblicato una ricca intervista, che trovate in calce a questa news.